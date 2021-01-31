Fenerbahçe geçtiğimiz gün yaptığı 10 milyon Euro+Deniz Türüç+1 milyon Euro bonus teklifiyle Başakşehir'i ikna etmişti. Dün Galatasaray'ın yaptığı 7.5 milyon Euro ve Linnes teklifinin ardından Sarı-Laciverliler'den çok flaş bir hamle geldi.
EMRE KISA SÜRE İÇİNDE TRANSFERİ BİTİRECEK
Sportif direktör Emre Belözoğlu az önce Başakşehir Fatih Terim Stadı'na giderek İrfan Can ile bir araya geldi. Belözoğlu ilk olarak yıldız futbolcuyla telefonda görüştü ve inadını belirli bir oranda kırdı. Belözoğlu ardından da milli futbolcuyla yüz yüze pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe kısa süre içinde transferi bitirecek ve KAP açıklaması yapacak.
Eğer Emre Belözoğlu, İrfan'ı ikna edemezse bu kez gözler Galatasaray'a çevrilecek.