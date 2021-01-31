Sportif direktör Emre Belözoğlu az önce Başakşehir Fatih Terim Stadı'na giderek İrfan Can ile bir araya geldi. Belözoğlu ilk olarak yıldız futbolcuyla telefonda görüştü ve inadını belirli bir oranda kırdı. Belözoğlu ardından da milli futbolcuyla yüz yüze pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe kısa süre içinde transferi bitirecek ve KAP açıklaması yapacak.