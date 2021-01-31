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    • 31.01.2021 20:17
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    Ve Fener, ’ı bitirmek için masada

    Yılın transfer savaşında müthiş bir heyecan yaşanıyor. ve , ’yi kadrosuna katmak için tüm kozlarını oynuyor. devreye girdi...

    takvim.com.tr
    İrfan Kadıköy yolunda

    Fenerbahçe geçtiğimiz gün yaptığı 10 milyon Euro+Deniz Türüç+1 milyon Euro bonus teklifiyle Başakşehir'i ikna etmişti. Dün Galatasaray'ın yaptığı 7.5 milyon Euro ve Linnes teklifinin ardından Sarı-Laciverliler'den çok flaş bir hamle geldi.

    EMRE KISA SÜRE İÇİNDE TRANSFERİ BİTİRECEK

    Sportif direktör Emre Belözoğlu az önce Başakşehir Fatih Terim Stadı'na giderek İrfan Can ile bir araya geldi. Belözoğlu ilk olarak yıldız futbolcuyla telefonda görüştü ve inadını belirli bir oranda kırdı. Belözoğlu ardından da milli futbolcuyla yüz yüze pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe kısa süre içinde transferi bitirecek ve KAP açıklaması yapacak.

    Eğer Emre Belözoğlu, İrfan'ı ikna edemezse bu kez gözler Galatasaray'a çevrilecek.

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    Haberler Spor Ve Fener, İrfan Can’ı bitirmek için masada