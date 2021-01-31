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    • Spor
    • 31.01.2021 16:13
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    • 31.01.2021 16:13
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    - | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 22. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Yağmur sebebiyle ertelenen mücadele kaldığı yerden yeniden başladı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    Alanyaspor- Sivasspor | CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan maçta hakem düdük çalıyor. Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen müsabaka 19. dakikadan itibaren yeniden başladı. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...


    ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

    ALANYASPOR: , , Fatih, Caulker, Moubandje, , , , , , Babacar

    SİVASSPOR: , , Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode

    ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Alanyaspor - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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