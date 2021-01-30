Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas'ı bordo-mavili renklere bağladığını resmen duyurdu.
"Merhaba! Ben Bakasetas" 👊💪 pic.twitter.com/SCw06lmwHB— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 30, 2021
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba! Ben Bakasetas" ifadelerine yer verildi.
ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,