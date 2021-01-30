CANLI ANLATIM İZLE | Kasımpaşa-Kayserispor

Kasımapaşa, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

MAÇIN 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur, Aziz Behich, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Maglica, Henrique

Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hes Kablo Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle düşme hattının hemen üstünde 19 puanla 17. durumda.



EV SAHİBİ EKİBİN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor. İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Loret Sadiku ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

KAYSERİ'DE 6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Konuk ekipte 6 futbolcu, İstanbul deplasmanı öncesine kart cezası sınırında bulunuyor.

Mücadelede forma giyemeyecek Alibec'in yanında Campanharo, Ackah, Aziz Behich, Kvrzic ve Pedro Henrique, kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.