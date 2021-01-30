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    • Spor
    • 30.01.2021 13:30
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    • 30.01.2021 13:34
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    CANLI ANLATIM İZLE | Kasımpaşa-Kayserispor

    Süper Ligi'n 22. haftasında Kasımpaşa, 'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Kasımpaşa-Kayserispor

    Kasımapaşa, Süper Lig'in 22. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

    MAÇIN 11'LERİ
    KASIMPAŞA:     Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

    KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur, Aziz Behich, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Maglica, Henrique

    Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hes Kablo Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle düşme hattının hemen üstünde 19 puanla 17. durumda.


    EV SAHİBİ EKİBİN EKSİKLERİ
    Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor. İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Loret Sadiku ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

    KAYSERİ'DE 6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
    Konuk ekipte 6 futbolcu, İstanbul deplasmanı öncesine kart cezası sınırında bulunuyor.

    Mücadelede forma giyemeyecek Alibec'in yanında Campanharo, Ackah, Aziz Behich, Kvrzic ve Pedro Henrique, kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.

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