Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.01.2021 17:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 17:50
    ABONE OL

    Transferde mutlu son! , 'u kiralık olarak kadrouna katıyor...

    Forvet transferi için büyük bir uğraş veren mutlu sona ulaştı. Hulk ile anlaşma zemini bulamayan siyah-Beyazlılar eski yıldızı ’u kiralık olarak kadrosuna dahil ediyor. İşte haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ve Kartal bombayı patlattı

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk tercihi olan Hulk'la yaklaşık 15 gündür pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş yönetimi anlaşma zeminini bir türlü bulamadı.
    Brezilyalı yıldızla yapılan son görüşmeden de sonuç çıkmaması üzerine rota Cenk Tosun'a döndü.



    "HEPSİNİ SİZ ÖDEYİN"
    Milli futbolcuyla anlaşmayı kısa bir süre içinde yapan Siyah-Beyazlılar ardından Everton ile temasa geçti. Beşiktaş ilk görüşmede Cenk Tosun'un 6 aylık maaşı olan 1.2 milyon Euro'nun yarısının Everton tarafından karşılanmasını istedi. İngiliz kulübü ise "Hepsini siz ödeyin" yanıtını verdi.



    800 BİN EURO ÖDEYECEK
    Taraflar son yapılan görüşmede ise el sıkışmayı başardı. Alınan bilgilere göre Beşiktaş sezon sonuna kadar Cenk Tosun'a 800 bin Euro ödeyecek.



        İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
        Maaşın 400 bin Euro'luk kısmını ise Everton karşılayacak. Yıldız futbolcunun yarın akşam İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.


        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Transferde mutlu son! Beşiktaş, Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrouna katıyor...