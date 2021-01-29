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    • 29.01.2021 15:54
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    • 29.01.2021 15:54
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    CANLI | Yeni Malatya - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı Malatya'da oynanan Yeni Malatya - maçıyla start alıyor. Ligin güçlü ekipleri kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Yeni Malatya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı 29 Ocak Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Youssouf, Acquah, Lukoki, Kubilay, Adem, Umut Fatih
    Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, N'Diaye, Ndao, Borini, Sobiech

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