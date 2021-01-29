Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı 29 Ocak Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Youssouf, Acquah, Lukoki, Kubilay, Adem, Umut Fatih
Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, N'Diaye, Ndao, Borini, Sobiech