A Spor Süper Kupa Başakşehir - Trabzonspor maçı izle | Başakşehir - Trabzonspor A Spor canlı yayın





TRABZONSPOR'UN FORMU ZİRVEDE

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 13 maçta 8 galibiyet alan Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bulunuyor. Teknik patron Avcı'nın, ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak Başakşehir karşısında sadece Abdulkadir Parmak'ı dinlendirip, bu maçta cezası sona eren Baker'a forma şansı vermesi bekleniyor.

KARADENİZ FIRTINASI 8 KEZ KAZANDI

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1'inci Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ise 16 kez ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe 9, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er kez bu sevinci yaşadı. Başakşehir ise ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.