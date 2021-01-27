A Spor Süper Kupa Başakşehir - Trabzonspor maçı izle | Başakşehir - Trabzonspor A Spor canlı yayın

2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.
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Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef kupayı müzesine götürmek.
Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Crıvelli, Gulbrandsen
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Berat Özdemir, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djanıny