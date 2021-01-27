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    • 27.01.2021 19:25
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    A Spor Süper Kupa Başakşehir - Trabzonspor maçı izle | Başakşehir - Trabzonspor A Spor canlı yayın

    Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu ile şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Hakem yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeledeyi A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz. İşte Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçına dair tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Başakşehir - Trabzonspor | CANLI İZLE

    ASpor CANLI YAYIN


    2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.



    BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Yaşar Kemal Uğurlu yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef kupayı müzesine götürmek.

    Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.



    İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...

    BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Crıvelli, Gulbrandsen

    TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Berat Özdemir, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djanıny



        TRABZONSPOR 2010 YILINDA KAZANMIŞTI...
        Başakşehir, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu olmuştu. Turuncu-lacivertli ekip eğer bu akşam Trabzonspor'u mağlup ederse Süper Kupa'da da adını tarihe yazdıracak. Bordo mavililer 2010 yılında Bursaspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanmıştı.



        SÜPER KUPAYI EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI
        14. kez düzenlenecek Süper Kupayı Galatasaray daha önce 6 kez kazandı. Fenerbahçe 3 kez, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez kupayı müzesine götürdü.




        OLİMPİYAT STADYUMU ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ OLDU
        UEFA tarafından 5 yıldızla değerlendirilen Atatürk Olimpiyat Stadyumu, üçüncü kez Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak.



            ABDULLAH AVCI İLK KUPASININ PEŞİNDE!
            Teknik Direktörlük kariyerinin en uzun süreli bölümünü İstanbul temsilcisi Başakşehir'de geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı saha kenarında taktik savaşı verecek. Sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig düzeyinde bir takımın başında ilk kupasını kaldırmış olacak. Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, iki kez oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı kaybetmişti.



            MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER FAZLA
            Sezon başından bu yana sakatlık sorunuyla uğraşan Medipol Başakehir'de, Süper Kupa maçında da 7 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Mert - Uğur (Ponck), Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Aleksic, Deniz, Crivelli, Ba.



            TRABZONSPOR'UN FORMU ZİRVEDE
            Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 13 maçta 8 galibiyet alan Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bulunuyor. Teknik patron Avcı'nın, ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak Başakşehir karşısında sadece Abdulkadir Parmak'ı dinlendirip, bu maçta cezası sona eren Baker'a forma şansı vermesi bekleniyor.

            KARADENİZ FIRTINASI 8 KEZ KAZANDI
            İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1'inci Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ise 16 kez ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe 9, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er kez bu sevinci yaşadı. Başakşehir ise ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.



                BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU SÜPER KUPA SEVİNCİNİ TATTI
                Turuncu-lacivertli takımda daha önce Süper Kupa sevinci yaşamış 4 isim bulunurken, Trabzonspor kadrosundaki oyuncular ise galip gelmeleri halinde ilk kez bu kupayla tanışacak. Başakşehir'de Mehmet Topal, Volkan Babacan, Mert Günok 2'şer kez, Hasan Ali Kaldırım ise 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.

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