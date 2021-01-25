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    • 25.01.2021 15:54
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    son dakika olarak duyurdu! İşte 'in imza töreninin detayları ve maaliyeti

    Son dakika haberine göre; 'in imza töreni tarihi belli oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacağını açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe, Mesut Özil için bu sezon herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacağını, sonraki sezonlarda 3 milyon euro garanti ücret ve toplam 550 bin euro imza parası alacağını açıkladı.

    Mesut imzayı atıyor! İşte tarih ve maaliyeti

    , 'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Ayrıca sarı-lacivertliler, Mesut Özil için 'a sportif sonuçlara bağlı olarak 1 milyon 750 bin euro ödeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninin 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacağını açıkladı.

    "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."

    İŞTE O AÇIKLAMA

    İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır.

    İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.

    Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.

    Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz

    Mesut Özil'in imza töreni:

    Tarih: 27 Ocak Çarşamba
    Saat: 15:00
    Yer: Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri

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    Haberler Spor Fenerbahçe son dakika olarak duyurdu! İşte Mesut Özil'in imza töreninin detayları ve maaliyeti