İspanyol Gazetesi AS, Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddiada bulundu… Karadeniz Fırtınası, Diego Costa'ya yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 sezonluk teklif yaptı, ancak Diego Costa bunu reddetti.
Golcü oyuncunun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerildiği ancak olumlu geri dönüş olmadığı belirtildi. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi elinde...
Golcü oyuncunun, menajerler aracılığıyla Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerildiği ancak olumlu geri dönüş olmadığı belirtildi. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi elinde...