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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    ’dan ’ya 2.5 milyon Euro’luk teklif!

    As, ’un golcü ’ya transfer teklifi yaptığı yazdı. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

    Haberler Spor Trabzonspor’dan Diego Costa’ya 2.5 milyon Euro’luk teklif!