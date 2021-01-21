Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE





Ligde 29'uncu kez karşı karşıya gelecek iki ekibin bugüne kadar oynadığı 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Sivasspor ağlarına 63 gol gönderirken, kırmızı beyazlılar ise sarı-lacivertli fileleri 38 kez havalandırdı. Sivas'ta oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ise 4 galibiyet aldı, 4 maç da berabere bitti. Fenerbahçe, Sivas'taki maçlarda 26, ev sahibi ise 22 gol kaydetti.