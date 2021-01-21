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    • 21.01.2021 18:23
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    Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE

    'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor... Zorlu hava ve zemin şartlarında oynanacak mücadelede sarı lacivertli takım 3 puanı alarak, zirve takibini sürdürmek istiyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında!

    Süper Lig'de zirvenin ortaklarından Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sahaya çıkıyor.

    SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

    FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta



    SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM



    REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN
    Süper Lig'deki son 4 maçından 1 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sivasspor, bir haftayı bay geçtiği ligde oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı, 5 maçı ise kaybetti. 23 puanla 12'nci sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2'nci sırada bulunuyor.



    Ligde 29'uncu kez karşı karşıya gelecek iki ekibin bugüne kadar oynadığı 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Sivasspor ağlarına 63 gol gönderirken, kırmızı beyazlılar ise sarı-lacivertli fileleri 38 kez havalandırdı. Sivas'ta oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ise 4 galibiyet aldı, 4 maç da berabere bitti. Fenerbahçe, Sivas'taki maçlarda 26, ev sahibi ise 22 gol kaydetti.



        SİVAS'TA SAKAT VE CEZALI YOK
        Sivasspor'da yarınki zorlu mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kırmızı-beyazlıların teknik patronu Rıza Çalımbay'ın maça "Ali Şaşal Vural - Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Robin Yalçın, Max Gradel, Fajr, Claudemir, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare" 11'iyle çıkması bekleniyor.



        RIZA ÇALIMBAY'IN FENERBAHÇE ŞANSSIZLIĞI!
        Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

        Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 39 resmi maçın sadece 10'unu kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay'ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 6 maç ise beraberlikle sona erdi.

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