Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de zirvenin ortaklarından Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sahaya çıkıyor.
SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM
REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN
Süper Lig'deki son 4 maçından 1 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sivasspor, bir haftayı bay geçtiği ligde oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı, 5 maçı ise kaybetti. 23 puanla 12'nci sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2'nci sırada bulunuyor.
Ligde 29'uncu kez karşı karşıya gelecek iki ekibin bugüne kadar oynadığı 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Sivasspor ağlarına 63 gol gönderirken, kırmızı beyazlılar ise sarı-lacivertli fileleri 38 kez havalandırdı. Sivas'ta oynanan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ise 4 galibiyet aldı, 4 maç da berabere bitti. Fenerbahçe, Sivas'taki maçlarda 26, ev sahibi ise 22 gol kaydetti.