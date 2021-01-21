Süper Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Bu maç öncesi konuk ekipte Siopis, kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

İŞTE 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Chahechouhe, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes

Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Moubandje, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Bakasetas, Berkan Kutlu, Davidson, Adam Bareiro, Babacar

3. RANDEVU

Bugüne dek BB Erzurumspor ile ligde sadece geçen sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kazanan turuncu-yeşilli ekip deplasmanda oynanan maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.