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    • 21.01.2021 15:57
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    CANLI | - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 20. haftada ligin sürpriz ekibi , düşme potasından kurtulmak isteyen 'a konuk oluyor. Maçta ilk düdük 16.00'da çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | BB Erzurumspor - Alanyaspor

    Süper Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurum sahasında Aytemiz 'u ağırlıyor. Bu maç öncesi konuk ekipte Siopis, kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

    İŞTE 11'LER
    BB Erzurumspor:     Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Chahechouhe, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes
    Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Moubandje, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Bakasetas, Berkan Kutlu, Davidson, Adam Bareiro, Babacar

    3. RANDEVU
    Bugüne dek ile ligde sadece geçen sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kazanan turuncu-yeşilli ekip deplasmanda oynanan maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

    BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    BB Erzurumspor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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