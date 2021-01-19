Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir'i ağırlarken; Göztepe, Gençlerbirliğini konuk edecek. Her iki maçın da başlama saati 19.00.
FREİ İLE YOLLAR AYRILDI
Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Turunci-Lacivertli kulüpten açıklamada "Kerim Frei'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor" denildi.
SİVASSPOR TAKVİYE YAPTI
Demir Grup Sivasspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki oyuncu sağ bek mevkinde oynuyor.
KARAGÜMRÜK MAÇI İÇİN START DÜN VERİLDİ
Derbi zaferiyle morallerin zirve yaptığı Beşiktaş'ta Karagümrük maçının haırlıklarına ara verilmeden başlandı. G.Saray derbisinde 11'de oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken diğerleri 1.5 saat süren bir anterman yaptı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
SAKAT VE CEZALI OYUNCU YOK
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin de takıma katılmasıyla sakat oyuncu kalmadı. Siyah-Beyazlılar, Karagümrük maçına tam kadro ile çıkacak.
KOİTA İMZA İÇİN HAZIR
Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic'in Milan ile anlaşmasının ardından rotayı yeniden Koita'ya çevirdi. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi. Gineli golcü ise Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Teknik patron Sergen Yalçın, bir süredir Aboubakar'a alternatif olacak bir golcü talep ediyordu. Transferin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
LİDERİN MAÇINI KALKAVAN YÖNETECEK
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçı Mete Kalkavan yönetecek. Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
DADAŞ PAŞA DİNLEMEDİ
Süper Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek derin bir nefes aldı. Bu sonuçla Erzurumspor ligdeki 4. galibiyetini aldı. 31. dakikada Cenk Ahmet'in golüyle öne geçen Erzurum, 68'de Gomes ile farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa, 73'te Thelin'in golüyle umutlansa da mağlubiyetten kurtulamadı. Kasımpaşa'da Luckassen 90+1'de kırmızı kart gördü.
BİYONİK ADAM LUİZ GUSTAVO
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda üst üste maçlar oynayan Fenerbahçe'de Gustavo her seferinde 90 dakika sahada kaldı. Orta sahanın adeta dinamosu olan Brezilyalı futbolcu, isabetli uzun paslarla da hücuma destek verdi.
DİEGO PEROTTİ'NİN DURUMU BENİ ÜZDÜ
Başkan Ali Koç, "Perotti çok karakterli birisi. Sakatlığına üzülüyorum. Sözleşme şartları doğrultusunda adımlarımızı atacağız" dedi.
CİMBOM'A BİR ŞOK DA OĞULCAN'DAN
Derbide Beşiktaş'a yenilerek zirvenin 5 puan gerisinde kalan Galatasaray'a iki kötü haber daha geldi. Sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Oğulcan Çağlayan'ın 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
ŞENER DE YOK
Falcao'nun sakat, Diagne'nin de cezalı olmasından dolayı kadroda forvet olarak sadece Babel ve genç Ali Yavuz kaldı. Bu arada derbide sakatlanan bir başka isim olan Şener de iki hafta oynayamayacak.
DENİZLİSPOR HAZIRLIKLARI START ALDI
Cimbom yarın oynayacağı Denizli maçının hazırlıklarına başladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi
DRİNKWATER İMZALADI "HEYECANLIYIM" DEDİ
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Chelsea'den kiraladığı Daniel Drinkwater ile sözleşme imzaladı. İngiliz yıldız, "Kulüp gerçekten çok uğraş verdi ve sonunda gerçekleşti. Yeni bir tecrübe. Birçok şey beni bekliyor. Yeni bir dil, yeni bir kültür. Tesisler gerçekten harika. Çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA SUMUDİCA DÖNEMİ!
Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Marius Sumudica ile anlaşma sağladı. Gaziantep'ten olaylı bir şekilde ayrılan Rumen hoca işlemleri tamamlanırsa ilk sınavını eski takımına karşı verecek.
UĞUR DEMİROK'UN YENİ ADRESİ KAYSERİSPOR
HES Kablo Kayserispor, Konyaspokr ile yollarını ayıran Uğur Demirok'u kadrosuna kattı. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Hocamız Dan Petrescu'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz başka oyuncular da var" diye konuştu.
BERAT SAHNE ALIYOR!
Trabzon'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Berat Özdemir bugün ilk kez Bordo-Mavili formayı giyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın genç yıldızı Konya önünde 11'de oynatması bekleniyor. Avcı'nın Vitor Hugo'yu da yeniden 11'e alacağı, Hosseini'yi ise orta alanda oynatacağı belirlendi