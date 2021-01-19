Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SAKAT VE CEZALI OYUNCU YOK

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin de takıma katılmasıyla sakat oyuncu kalmadı. Siyah-Beyazlılar, Karagümrük maçına tam kadro ile çıkacak.

KOİTA İMZA İÇİN HAZIR

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic'in Milan ile anlaşmasının ardından rotayı yeniden Koita'ya çevirdi. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi. Gineli golcü ise Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Teknik patron Sergen Yalçın, bir süredir Aboubakar'a alternatif olacak bir golcü talep ediyordu. Transferin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.