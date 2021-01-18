F.Bahçe'nin Apollon Limassol'den transfer ettiği 22 yaşındaki stoper Attila Szalai dün önce sağlık kontrolünden geçti. Genç futbolcu ardından kendisini 4.5 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Çubuklu forma ile objektiflere poz veren Attila Szalai, "Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Szalai, sözleşme imzaladıktan sonra formayı sırtına geçirdi.
Çubuklu forma ile objektiflere poz veren Attila Szalai, "Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Szalai, sözleşme imzaladıktan sonra formayı sırtına geçirdi.