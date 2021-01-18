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    • Spor
    • 18.01.2021 Gazete
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    ’den 'ye 4.5 yıllık imza

    'nin ’den transfer ettiği 22 yaşındaki stoper dün önce sağlık kontrolünden geçti. Genç futbolcu ardından kendisini 4.5 yıllığına renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Attila Szalai’den 4.5 yıllık imza
    F.Bahçe'nin 'den transfer ettiği 22 yaşındaki stoper dün önce sağlık kontrolünden geçti. Genç futbolcu ardından kendisini 4.5 yıllığına renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    lu forma ile objektiflere poz veren Attila Szalai, " için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.


    Szalai, sözleşme imzaladıktan sonra formayı sırtına geçirdi.
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    Haberler Spor Attila Szalai’den Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza