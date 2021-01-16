Gaziantep FK - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Marius Sumudica ile 15 maç kaybetmeyen ve Süper Lig'de zirveyi zorlayan Gaziantep FK geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanında uzun süre sonra ilk mağlubiyetini aldı. Gaziantep FK - Kayserispor karşılaşması öncesinde ev sahibi takım 31 puanla 4. sırada konuk Kayserispor ise 16 puanla 18. sırada. Gaziantep FK - Kayserispor karşılaşmasının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Olkowski, Toşça, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet Demir, Kenan Özer

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Avramovski, Fernandes, Lennon, Henrique, Kanga

EV SAHİBİ TAKIMDA 4 EKSİK VAR!

Kırmızı Siyahlı ekip, son hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetmişti. Gaziantep Futbol Kulübünde Andre Sousa, Nounha Dicko ve Kana Bıyık'ın sakatlıkları sürüyor. Kırmızı kart cezalısı olan Jefferson ise bu maçta forma giyemeyecek. Kayseri ekibinde Silviu Lung ve Yasir Subaşı'nın sakatlıkları sürüyor.