

HARCAMA LİMİTLERİ

Bir taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz, vasatız. Biz 2018'de göreve gelmişiz bugüne kadar 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47... Geldiğimizin üçüncü gününde Nagatomo'yu aldık, N'diaye'yi sattık. Görüyor musunuz ne ödemişiz bonservis? 40 milyon Euro... Meydanda bunlar, başka kulüplerde ölseniz size bunları vermezler, mahremiyet derler. TFF'de de veremediler.



18 MİLYON EURO ARTIDAYIZ!

İmza ücreti, toplam ödenen 44 milyon €... 68 oyuncu göndermişiz totale gelelim ne kadar gelir elde etmişiz, ne kadar artıdayız 18 milyon €. Beceriksiz halimiz bu becerikli olsaydık ne olacaktı.

Bizim her şeyimiz belli ve açık. Bizim taraftarımız sorgulayıcı ve yargılayıcı bir taraftar. Biz de cevap veriyoruz, ben buranın patronu değilim ben de bir taraftarım.

MUSTAFA CENGİZ: "KORKMAYIN ADAY DEĞİLİM!"

Galatasaray'ın 3 yıla ihtiyacı var ama korkmayın aday değilim!

FATİH HOCA İLE KONUŞTUM...

Biz Fatih Terim ile devamlı konuşuyoruz, Ultraaslan'ı ben yönlendiriyormuşum. Ben onlarla söylediklerinin yüzde birini konuştum. Ultraaslan bana 'Ya İstifa Ya Transfer' diyor. Ondan sonra diyorlar ki Ultraaslan'ı başkan yönetiyor.



HAYALLER VAN PERSIE GERÇEKLER TAM TERSİ

Bir saattir Fatih hoca ile konuştum. Diyorlar, "hocayı atıyoruz", "Ultraaslan'ı ben yönetiyormuşum" Bana diyor ya transfer ya istifa diye. (İrfan Can görüşmesi) Ben ne görüştüysem Göksel bey de dürüst insan, görüştüm. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Toplam rakam (transferi görüşülen futbolcular) 38 milyon euro oldu. Şu anda 9.8 milyon TL limitimiz var. Ben şunu rahatlıkla yaparım. Yazarım çekleri mayıs sonrasına, hepsini alırım. İrfan Can'ı da. Sonra da eyvallah der giderim. Beni gebertseniz ben bunu yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Bana istedikleri kadar beceriksiz desinler, ben beceriksizim bu konuda.

Hocam açıkça diyor ki, oldu oldu, olmadı biz bu kadro ile de yine şampiyon oluruz, bir noktaya geliriz, gelecek yönetimler transfer yapar. Hocamızın istediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

FATİH TERİM İLE GÖRÜŞME

Biz klasik olarak hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Niye yalnız hissediyorsun diyorum. O hale geldim diyor. Yalnız hissetmesi bizle ilgili bir olay değil. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru yiyor, kolay değil. Empati yaptım. Bu sırf para ile olacak iş değil. Biz hocama hak verdik. Bazen vermiyoruz, hayır diyoruz. İki medeni insan gibi. Bir saati aşkın da konuştuk. Kavga olsa hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de lafımızı esirgemeyiz. Ben hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Bunu medya üzerinden yapmam, hocam da yapmaz. Kavga için çekirdek aldılarsa onunla Netflix izlesinler.

TERİM, 'DERİN BİR YALNIZLIK HİSSEDİYORUM' DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Benim burada sözüm Galatasaray'a. Zaten bu mayısta kontratım ve sözüm bitiyor. Söz sözdür, sözüm de durmaya devam edeceğim." demişti.