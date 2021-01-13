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    • 13.01.2021 20:32
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    ATV Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı canlı yayın

    nda kupanın favorilerinden Beşiktaş, sahasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sarper Barış Saka yönetiminde İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını ATV'den ve takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçına dair tüm detaylar...

    Beşiktaş, Rizespor karşısında tur peşinde!



    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde moral arıyor.

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibini eleyerek çeyrek final vizesi almak istiyor. Hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde Çaykur Rizespor'u kupada eleyerek moral kazanmak istiyor.

    Karadeniz ekibinde ise Loic Remy'nin sakatlığı sürüyor. Yıldız oyuncu, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.



    BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI YAYIN




    BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

    Ç. RİZESPOR: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal



    BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI
    İki ekip geçtiğimiz hafta içinde Süper Lig mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı.



    SON 16'YA NASIL GELDİLER?
    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na son 32 turunda dahil oldu ve Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1'lik skorla yenerek son 16 turuna yğkseldi. Konuk Rizespor ise Beşiktaş maçı ile birlikte üçüncü maçında sahaya çıkıyor. Rizespor, önceki turlarda Uşakspor ile Eskişehirspor'u eledi. Karadeniz ekibi bu iki maçta 9 gol atarken, hiç gol yemedi.

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