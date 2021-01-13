ATV Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı canlı yayın





Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde moral arıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibini eleyerek çeyrek final vizesi almak istiyor. Hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde Çaykur Rizespor'u kupada eleyerek moral kazanmak istiyor.Karadeniz ekibinde ise Loic Remy'nin sakatlığı sürüyor. Yıldız oyuncu, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.