Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Hakem Özgür Yankaya yönetiminde oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, Radamel Falcao, Feghouli, Ryan Donk kafilede yer almadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda pandemi dönemi nedeniyle rövanş maçları oynanmıyor. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının uzatmalara hatta penaltılara gitme durumu da söz konusu.
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR
Abdulsamed, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Youssouf, Ahmed İldiz, Mustafa Eskihellac, Olcay Şahan, Adem Büyük, Umut Bulut
GALATASARAY
Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Dıagne