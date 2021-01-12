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    • 12.01.2021 19:53
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    - Galatasaray maçı canlı | Galatasaray maçı CANLI İZLE

    'nda son 16 tur heyecanı devam ediyor... Galatasaray, deplasmanda 'a konuk oluyor. Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

    Yeni Malatyaspor - Galatasaray | CANLI

    Galatasaray, 'nda son 16 turu maçında 'a konuk oluyor. Hakem yönetiminde oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    Sarı kırmızılılarda , , , kafilede yer almadı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda pandemi dönemi nedeniyle rövanş maçları oynanmıyor. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının uzatmalara hatta penaltılara gitme durumu da söz konusu.

    İLK 11'LER

    YENİ MALATYASPOR

    , , , , , , Ahmed İldiz, Mustafa Eskihellac, Olcay Şahan, Adem Büyük, Umut Bulut

    GALATASARAY

    Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Dıagne

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