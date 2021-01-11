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    • 11.01.2021 15:09
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    BB -Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

    Son dakika haberi! Fenerbahçe, 'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye 'a konuk oluyor. Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

    Kritik maçta 11'ler belli oldu

    'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Büyükşehir Belediye sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin formda takımlarından olan Fenerbahçe, zirve yarışında yara almamak için ev sahibi ekip Erzurumspor ise son sıralardan kurtulmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu mücadele öncesinde şehre gelen sarı-lacivertli kafilede Sosa, Perotti, Novak, Tolga Ciğerci ve Ademi yer almadı. Fenerbahçe'nin maç öncesi ligde 32 puanı bulunuyor.

    KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını ise takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    BB ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

    BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah, Gomes

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

    4 İSİM CEZA SINIRINDA

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart ceza sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

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    Haberler Spor BB Erzurumspor-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu