Süper Lig'de bugün Hatay'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın son antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu.

Başarılı teknik adam Hatay'ın gçen hafta eksik kalarak kaybettiğini ve ligin en formda takımlarından birisi olduğunu söyledi.