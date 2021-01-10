Süper Lig'de bugün Hatay'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın son antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı ve uyarılarda bulundu.
Başarılı teknik adam Hatay'ın gçen hafta eksik kalarak kaybettiğini ve ligin en formda takımlarından birisi olduğunu söyledi.
DİRENÇLERİNİ KIRMALIYIZ
Sergen Yalçın sözlerine şöyle devam etti: Sahip olduğumuz galibiyet serisinin bir sonraki maça bir etkisi yok. Her maçın hikayesi farklıdır. Dirençli bir rakibe karşı oynayacağımızı bilmeliyiz.
GOL GECİKİRSE PANİK YAPMAYIN
Maçın kontrolu bizde olmalı. En küçük bir konsantrasyon eksikliği olmamalı. Geri düşmeden skor bulursak işimiz kolaylaşır. Gol geciktiğinde de sabırlı olmalıyız. Kayseri'de böyle kazandık.
TOP KAYBINDAN KONTRA YEMEYİN
Oyunu rakip sahaya yığdığımız dakikalarda da kesinlikle top kaybından kontratak yemeyelim. Hatay, bunu maç boyunca kovalayacaktır. Ataklarımızı bitirmek önemli.