Galatasaray Gençlerbirliği'ne 6 attı

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Sefa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutu öncesinde Marcao yaptığı müdahale sonrası topu kornere gönderdi.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi yerden verdiği pasta Oğulcan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Arda'nın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada kaleci Übeyd'in hatalı verdiği pasta topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0

45+1. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topu alan Belhanda, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0

53. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Arda penaltı noktası üzerindeki Diagne'yi topla buluşturdu, onun vuruşunda Übeyd gole izin vermedi.

64. Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Oğulcan, fileleri havalandırdı. 5-0

65. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Kerem, topu kurtardıktan sonra Übeyd'in müdahalesiyle yerde kaldı, Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi.

67. Babel penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi. 6-0

79. Gençlerbirliği atağında Murat sağ kanattan ceza alanına girdi, Marcao araya girerek topu kornere gönderdi.