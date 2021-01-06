İç sahada oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nisan 2011'den bu yana evinde üst üste iki Süper Lig maçı kaybetmiyor. Göztepe, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son yedi maçtan sadece 1 puan çıkarabildi..

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

GÖZTEPE'NİN İLK 11'İ

İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye.

Süper Lig'e geldiği 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Anthony Nwakaeme, Göztepe'ye karşı sahaya çıktığı son karşılaşmada da fileleri havalandırmıştı. Son üç iç saha maçında da rakip fileleri havalandıran Caleb Ekuban, Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşıyor.

Göztepe forması giyen Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü Trabzonspor filelerine göndermişti. Süper Lig kariyerinde İzmir takımlarına rakip olduğu sekiz maçın yedisini kazanan Abdullah Avcı, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada Göztepe'den aldı.

TRABZONSPOR RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

TRABZON'DA SON MAÇLARDA ZORLANIYOR

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.

2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Fatih Karagümrük maçına göre Göztepe karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Flavio'nun yerine Abdülkadir Ömür'e şans verdi. Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA

Bordo-mavililerde Göztepe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan yetişen 8 oyuncu dahil edildi. Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11'de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.

ÖMÜR 4 HAFTA SONRA

Karadeniz ekibinde, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISINDAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

2. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışı sağ çaprazında önünde bulan Ekuban'ın düzgün vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önüne düştü. Müsait durumdaki bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ndiaye'nin ters kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, tehlikeyi önledi.

26. dakikada Baker'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

28. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Marlon'un pasında soldan hızla ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in içeriye çıkardığı topu Abdulkadir Ömür tamamlamak istedi. Direkten dönen meşin yuvarlığı bu kez Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

31. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın yatarak kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca ilk yarı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.