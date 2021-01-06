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    • 06.01.2021 16:10
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    CANLI | Gençlerbirliği-Hatayspor

    'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Gençlerbirliği-Hatayspor

    'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , Sefa, Candeias, Ayite, Sio

    Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, , , Boupendza, Akintola,

    GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Başlama düdüğü 16.00'da çalan Gençlerbirliği - Hatayspor maçı beIN Sports Max 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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