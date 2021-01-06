Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.01.2021 18:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2021 18:00
    ABONE OL

    Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE

    'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, Rize karşısında da mutlak 3 puanın peşinde. Hakem Ümit Öztürk yönetimden Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Beşiktaş - Çaykur Rizespor | CANLI

    'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 4 maçta , , ve 'u yenen siyah-beyazlılar, 5'te 5 yaparak liderliği 'dan devralmak istiyor. Kartal ligde 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi alarak 31 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanda.

    BEŞİKTAŞ'A 3 EKSİK
    Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılarda , ve maç kadrosuna alınmadı.

    Siyah beyazlılarda annesinin cenazesi için gittiği Kamerun'dan dönen , maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlıklığını atlatan kadroda yer alırken, Atiba rotasyon, Ljajic ve Gökhan Töre ise henüz hazır olmamaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ın 11'i: Beşiktaş: Ersin, , Welinton, Vida, , Souza, , Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

    MENSAH VE VİDA SINIRDA
    Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

    BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Vodafone Park'taki Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    KARTAL'DAN ÇİFTE SERİ
    Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından 'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

    Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

    BEŞİKTAŞ'IN KALESİ GOLE KAPANDI
    Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE