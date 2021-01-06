Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 4 maçta BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar, 5'te 5 yaparak liderliği Gaziantep FK'dan devralmak istiyor. Kartal ligde 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi alarak 31 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanda.

BEŞİKTAŞ'A 3 EKSİK

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılarda Atiba, Ljajic ve Gökhan Töre maç kadrosuna alınmadı.



Siyah beyazlılarda annesinin cenazesi için gittiği Kamerun'dan dönen Vincent Aboubakar, maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlıklığını atlatan Ghezzal kadroda yer alırken, Atiba rotasyon, Ljajic ve Gökhan Töre ise henüz hazır olmamaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın 11'i: Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Necip, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

MENSAH VE VİDA SINIRDA

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARTAL'DAN ÇİFTE SERİ

Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

BEŞİKTAŞ'IN KALESİ GOLE KAPANDI

Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.