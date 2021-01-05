Konyaspor - Galatasaray canlı anlatım | Galatasaray maçı CANLI ANLATIN İZLE

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak zirveyi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeşil-beyazlı ekip karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.



Mücadele öncesinde birçok ekiği olan Aslan, 30 puanda. Konyaspor ise ligin geride kalan diliminde 19 puan topladı.

Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Diagne.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK...

Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımdaki yerlerini alamayacak.

TERİM'İN CEZALI SON MAÇI...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası bugün sona erecek. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

SÜPER LİG'DEKİ SON DURUM...

Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.