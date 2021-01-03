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    • Spor
    • 03.01.2021 Gazete
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    5 üniversiteye yeni rektör

    Başkan Tayyip Erdoğan beş üniversiteye rektör atadı. Buna göre, Rektörü Prof. Dr. , Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Rektörü Prof. Dr. ve Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay oldu.

    5 üniversiteye yeni rektör

    Başkan Tayyip Erdoğan beş üniversiteye rektör atadı. Buna göre, Rektörü Prof. Dr. , Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Rektörü Prof. Dr. ve Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay oldu.

    MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ
    CHP, 'daki acil durum hastaneleri üzerinden algı yapmak istedi. Yatak sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı , o iddialara yanıt verdi: İstanbul'daki o hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildi. Milletimizin hizmetindeyiz.

    TERÖR ÖRGÜTÜ CAN ÇEKİŞİYOR
    Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile ü PKK'ya ağır darbe indirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı" dedi.

    RASULAYN'DA KANLI SALDIRI
    Terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da bombalı saldırı düzenledi. Kanlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 2 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan komandoları, dün 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

    DİPLOMAT ÖLÜ BULUNDU
    Birleşmiş Milletler, dün büyük panik yaşadı. İsmi açıklanmayan 38 yaşındaki bir kadın diplomatın, 'nin 'taki apartman dairesinde cansız bedenine ulaşıldı. Polis, evinde antidepresan hapları bulunan diplomatın intihar ettiğini düşünüyor.

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    Haberler Spor 5 üniversiteye yeni rektör