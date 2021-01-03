5 üniversiteye yeni rektör

Başkan Tayyip Erdoğan beş üniversiteye rektör atadı. Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay oldu.

MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

CHP, İstanbul'daki acil durum hastaneleri üzerinden algı yapmak istedi. Yatak sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o iddialara yanıt verdi: İstanbul'daki o hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildi. Milletimizin hizmetindeyiz.

TERÖR ÖRGÜTÜ CAN ÇEKİŞİYOR

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı" dedi.

RASULAYN'DA KANLI SALDIRI

Terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da bombalı saldırı düzenledi. Kanlı saldırıda 2 kişi yaralandı, 2 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan Türk komandoları, dün 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

DİPLOMAT ÖLÜ BULUNDU

Birleşmiş Milletler, dün büyük panik yaşadı. İsmi açıklanmayan 38 yaşındaki bir kadın diplomatın, ABD'nin New York'taki apartman dairesinde cansız bedenine ulaşıldı. Polis, evinde antidepresan hapları bulunan diplomatın intihar ettiğini düşünüyor.