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    • Spor
    • 02.01.2021 16:13
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    • 02.01.2021 16:13
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    Aytemiz - maçı | CANLI ANLATIM

    'in 16. haftasında  sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Lige müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste aldığı kötü sonuçlarla 3. sıraya gerileyen Akdeniz ekibi, güçlü rakibini devirip yeniden zirveye çıkmak istiyor. Kabus gibi bir sezon geçiren ve alt sıralarda yer alan turuncu-lacivertliler de zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    CANLI | Alanyaspor - Başakşehir

    'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla devlere kafa tutan , evinde son şampiyon Başakşehir'i ağırlıyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

    ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

    Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

    ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Alanyaspor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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