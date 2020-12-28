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    • Spor
    • 28.12.2020 16:03
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    • 28.12.2020 16:03
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    'in 15. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 'nda oynanıyor. Zorlu müsabakanın takvim.com.tr'de...

    CANLI | Gençlerbirliği - Kayserispor

    'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan kritik mücadelede hakem düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın takvim.com.tr'de...


    GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Zargo, Ömürcan, Murat, Mustafa, Berat, Candeias, Piris, Ayite, Sio

    Kayserispor: İsmail, Oğuzhan, Aziz, Sapunaru, Ackah, Manzala, Emre Demir, Kvrzic, Campanharo, Pedro Henrique, Kanga

    GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Gençlerbirliği - Kayserispor maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Gençlerbirliği - Kayserispor