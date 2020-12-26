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    • Spor
    • 26.12.2020 Gazete
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    Dakar Rallisi’nin heyecanı şimdiden start aldı! | Yurttan ve dünyadan haberler

    Kazanmak kadar tamamlamanın da zor olduğu Dakar Rallisi 3 Ocak'ta koşulacak. Heyecanı ise şimdiden yaşanmaya başladı. Rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, El-Attiyah ve Peterhansel de mücadele edecek.

    Dakar Rallisi’nin heyecanı şimdiden start aldı!
    Kazanmak kadar tamamlamanın da zor olduğu Dakar Rallisi 3 Ocak'ta koşulacak. Heyecanı ise şimdiden yaşanmaya başladı. Rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, El-Attiyah ve Peterhansel de mücadele edecek.

    KARİYERİMİ AVRUPA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYORUM
    Transferin gözdesi olan Bursasporlu Ali Akman geleceği ile ilgili konuştu. Genç yıldız, "Hedefim Avrupa'da futbol oynamak. La Liga'yı daha özel bir lig olarak görüyorum" ifadesini kullandı

    KAYSERİSPOR'A LUNG'TAN BİR KÖTÜ HABER DAHA
    Ligde sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'a Silviu Lung'dan kötü haber geldi. Galatasaray maçında sakatlanan ve tecrübeli kalecinin 1 ay daha formasından uzak kalacağı öğrenildi.
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    Haberler Spor Dakar Rallisi’nin heyecanı şimdiden start aldı! | Yurttan ve dünyadan haberler