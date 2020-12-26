Dakar Rallisi’nin heyecanı şimdiden start aldı! | Yurttan ve dünyadan haberler

kadar tamamlamanın da zor olduğu Dakar Rallisi 3 Ocak'ta koşulacak. Heyecanı ise şimdiden yaşanmaya başladı. Rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra diğer Red Bull sporcuları Sebastien Loeb, El-Attiyah ve Peterhansel de mücadele edecek.gözdesi olanBursasporlu AliAkman geleceğiile ilgili konuştu.Genç yıldız, "HedefimAvrupa'dafutbol oynamak.La Liga'yı dahaözel bir lig olarakgörüyorum" ifadesinikullandısıkıntılı günler geçiren Kayserispor'a Silviu Lung'dan kötü haber geldi. Galatasaray maçında sakatlanan ve tecrübeli kalecinin 1 ay daha formasından uzak kalacağı öğrenildi.