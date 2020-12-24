Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Konyaspor, BŞB Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR CANLI

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: İsmail, Attamah, Kolevetsios, Sapunaru, Aziz Behic, M. Lopes, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Milosevic, Shengelia, Guilherme, Jevtovic, Amir, Daci

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.