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    • Spor
    • 24.12.2020 16:06
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    • 24.12.2020 16:06
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    CANLI | - canlı anlatım

    Süper Lig'de 14. hafta heyecanı son sürat devam ediyor. Ligde alt sıralarda bulunan ve kazanarak yükselişe geçmek isteyen , evinde 'u ağırlıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. .

    CANLI | Kayserispor - Konyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile , BŞB Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

    KAYSERİSPOR - KONYASPOR CANLI

    KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Kayserispor: İsmail, Attamah, Kolevetsios, Sapunaru, Aziz Behic, M. Lopes, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga
    Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Milosevic, Shengelia, Guilherme, Jevtovic, Amir, Daci

    KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Kayseri - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Kayserispor - Konyaspor canlı anlatım