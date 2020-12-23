Cimbom kendine geldi.
Geçen hafta Karagümrük karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle şok olan Galatasaray dün evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar böylece lider Alanyaspor'la puanlarını eşitledi. Cimbom maça fırtına gibi girdi. 4. dakikada Diagne'nin çaprazdan vuruşu kaleci Megyeri'den döndü. Ceza sahası içinde sol çaprazdaki Emre Kılınç, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 12. dakikada fark 2'ye çıkardı. Donk'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Arda Turan düzgün bir vuruşla golü attı: 2-0.
14. dakikada Soner Aydoğdu şık bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi. 27. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasından çıkardığı şutta savunmadan seken top, kaleci Okan'da kaldı. 34. dakikada Luyindama'nın kafayla vuruşunu Megyeri son anda soluna uzanarak çıkardı. 49. dakikada Soner kale ağzından müthiş bir fırsatı harcadı. 63. dakikada Feghouli sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı.
86'da N'Diaye'nin kafa vuruşu az farklı dışarıya gitti. 88'de Emre Akbaba'nın şutunu kaleci kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Galatasaray üç puanın sahibi oldu.
2010 YILINDAN SONRA İLK KEZ İÇ SAHA GOLÜ
Dün 11'de sahaya çıkan Arda Turan maçın 12. dakikasında skoru 2-0 yaptı. Tecrübeli yıldız Şubat 2010'daki Kasımpaşa karşılaşmasından sonra ilk kez Galatasaray formasıyla iç sahada gol attı
1993'TEN BERİ 19'DA 19!
Cimbom, İzmir takımlarında karşı büyük üstünlüğünü sürdürüyor. Aslan, şubat 1993'ten bu yana İzmir takımlarını konuk ettiği bütün lig maçlarını kazandı.
DİAGNE OYUNDAN ALINDI ŞAHİN'E TRİP ATTI!
Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Mbaye Diagne dün etkili olamadı. Cezalı Fatih Terim'in yerine teknik sorumlu olan Levent Şahin 67. dakikada Senegalli futbolcuyu oyundan çıkardı. Mbaye Diagne kenara gelirken kendi kendine söylenirken antrenör Levent Şahin'e tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyada yıldız futbolcuyu eleştirdi.