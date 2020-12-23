Geçen hafta Karagümrük karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle şok olan Galatasaray dün evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar böylece lider Alanyaspor'la puanlarını eşitledi. Cimbom maça fırtına gibi girdi. 4. dakikada Diagne'nin çaprazdan vuruşu kaleci Megyeri'den döndü. Ceza sahası içinde sol çaprazdaki Emre Kılınç, gelen topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 12. dakikada fark 2'ye çıkardı. Donk'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Arda Turan düzgün bir vuruşla golü attı: 2-0.