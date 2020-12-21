Gaziantep'e deplasmanda 3-1 yenilerek son 6 lig maçında 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de, akıllarda kalan tek şey Luiz Gustavo'nun orta sahada tek başına çırpınışı biraz da Pelkas'ın katkıları oldu.
Rakip atakları ilk olarak kendisi karşılayan Gustavo, hemen hemen tüm hücum aksiyonlarında da rakip yarı alanda risk aldı ve takımı adına gol aradı. Brezilyalı oyuncunun bu çabasını gören Sarı- Lacivertliler de Gustavo için "Yalnız asker. Tek başına savaşıyor" şeklinde mesajlar gönderdiler. Gustavo, Kadıköy'de 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını daha ciddi ve özverili olmaya davet etmişti.
HER YERE O YETİŞTİ
Ligin en çok top çalan oyuncusu olan Gustavo, G.Antep deplasmanında sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
JOSE SOSA 11'E DÖNÜYOR
Gaziantep maçında kadroda olmasına rağmen süre almayan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Medipol Başakşehir'e karşı 11'de olacak. Son 2 maçta ilk 11'de başlayan Mert Hakan'ın ise kulübeye geçmesi sağ kanatta Ferdi Kadıoğlu, solda ise Mame Thiam'ın görev alması bekleniyor.
VURDULAR GOL OLDU!
Fenerbahçe, mağlubiyet yaşadığı Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında son derece ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu 4 maçta Fenerbahçe kalesini bulan 19 şutun 12'si gol oldu. Bu durum Sarı-Lacivertli ekibin maç içinde daha kolay demoralize olmasına neden oldu.
Rakip atakları ilk olarak kendisi karşılayan Gustavo, hemen hemen tüm hücum aksiyonlarında da rakip yarı alanda risk aldı ve takımı adına gol aradı. Brezilyalı oyuncunun bu çabasını gören Sarı- Lacivertliler de Gustavo için "Yalnız asker. Tek başına savaşıyor" şeklinde mesajlar gönderdiler. Gustavo, Kadıköy'de 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını daha ciddi ve özverili olmaya davet etmişti.
HER YERE O YETİŞTİ
Ligin en çok top çalan oyuncusu olan Gustavo, G.Antep deplasmanında sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
JOSE SOSA 11'E DÖNÜYOR
Gaziantep maçında kadroda olmasına rağmen süre almayan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Medipol Başakşehir'e karşı 11'de olacak. Son 2 maçta ilk 11'de başlayan Mert Hakan'ın ise kulübeye geçmesi sağ kanatta Ferdi Kadıoğlu, solda ise Mame Thiam'ın görev alması bekleniyor.
VURDULAR GOL OLDU!
Fenerbahçe, mağlubiyet yaşadığı Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında son derece ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu 4 maçta Fenerbahçe kalesini bulan 19 şutun 12'si gol oldu. Bu durum Sarı-Lacivertli ekibin maç içinde daha kolay demoralize olmasına neden oldu.