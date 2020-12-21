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    • 21.12.2020 20:26
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    , Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'ye getiriliyor: Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu

    A ve HDI Voleybol Takımı Başantrenörü için Başkan 'ın talimatıyla hazırlanan ait TSİ 18.00'de hareket etti. Nedim Özbey, "'den ambulans uçak yollayan Sayın mıza, değerli devlet adamı ve büyük insana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, çok var olsun. Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" açıklamasında bulundu.

    Nedim Özbey Türkiye'ye getiriliyor

    Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri 'nın kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan HDI Başantrenörü , 'ın talimatıyla ait la 'ye getiriliyor.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından verilen bilgiye göre, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket eden ambulans uçağın 22.00 civarında 'a inmesi bekleniyor.

    Başantrenör Nedim Özbey, uçağa binmeden önce Türkiye'ye gönderdiği video mesajında şunları kaydetti:

    "Burada geçirdiğim 5 günlük hastalık süresinde beni bir an yalnız bırakmayan, ilgisi ve bilgilendirmeleriyle benim buradan tekrar vatan topraklarına dönmemi sağlamak için -ancak ambulans uçakla dönmemin uygun olması sebebiyle- Türkiye'den ambulans uçak yollayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli devlet adamı ve büyük insana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, çok var olsun. Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ediyorum."

    Nedim Özbey daha sonra ambulans uçağa alındı ve kendisiyle ilgilenen sağlık görevlileriyle sohbet etti. Özbey'i taşıyan uçak, TSİ 18.00'de İstanbul'a hareket etti.

    Aynı zamanda A 'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

    Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

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    Haberler Spor Nedim Özbey, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getiriliyor: Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu