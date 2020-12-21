Göksu Uçtaş Şanlı Avrupa ikincisi | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Mersin'de düzenlenen Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda Göksu Uçtaş Şanlı yer heraketlerinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençler kategorisinde ise Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralel aletinde üçüncü sırada yer alarak bronz madalya kazandı.
FENERBAHÇE BEKO ÇOK FARKLI KAZANDI
Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Beko Bursaspor'u 90-54 yendi. Sonuçlar: Fethiye- Bahçeşehir: 76-105, Beşiktaş- Büyükçekmece: 84-77, Orman-Afyon Bld.: 85-101.
KARAGÜMRÜK'ÜN SON BOMBASI BERTOLACCİ
Karagümrük transferlere devam ediyor. Borini ve Emre Çolak'ı bitiren Kırmızı-Siyahlılar, Andrea Bertolacci ile de anlaştı. İtalyan orta alan oyuncusu son olarak Sampdoria'da forma giydi.
BURSA'NIN GERİ DÖNÜŞÜ: 3-3
TFF 1. Lig'de dün müthiş bir maç oynandı. İstanbulspor deplasmanında 70. dakikada 3-0 geriye düşen Bursaspor karşılaşmayı 3-3 bitirmeyi başardı. Dün oynanan diğer maçta ise Ümraniye sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
3. Lig Toplu Sonuçlar
3.LİG 1.GRUP: Nevşehir-Yeşilyurt: 0-1, Manisa-A.Kemer: 1-1, Kızılcabölük- Payas: 0-0, Hopa-Çankaya: 1-3, Buca-Edirne: 3-1, 1877 Alemdağ- Fatsa: 3-2, Derince-Diyarbekir: 0-0. 2.GRUP: Fethiye-HEASK: 4-0, Kahta-İskenderun: 2-2, Karaman-Çengelköy: 3-3, Tekirdağ-Nazilli:
0-1, Tepecik-Ağrı: 5-0, Yomra-Tokat: 1-0, Ceyhan-Kütahya: 0-0 , Yozgat-Darıca: 0-0. 3.GRUP: Osmaniye-Çarşamba: 0-0, Isparta-Çatalca:
2-0, İçel-B.Petrol: 3-0, Gölcük-Yalova: 1-0, Esenler-Cizre: 7-0, Altındağ-Soma: 1-4, Şile Yıldız-Karşıyaka: 0-2.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR
Süper Lig'de 13. hafta bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Antalyaspor- Kayserispor ve Konyaspor- Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İki mücadele de saat 19.00'da başlayacak.
BLANC EL-REYYAN'DA
Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El- Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi. Blanc PSG'den ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.
MALATYA EVDE YENİLMEDİ
Yeni Malatya ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 6 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi evde rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.
FENERBAHÇE BEKO ÇOK FARKLI KAZANDI
Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Beko Bursaspor'u 90-54 yendi. Sonuçlar: Fethiye- Bahçeşehir: 76-105, Beşiktaş- Büyükçekmece: 84-77, Orman-Afyon Bld.: 85-101.
KARAGÜMRÜK'ÜN SON BOMBASI BERTOLACCİ
Karagümrük transferlere devam ediyor. Borini ve Emre Çolak'ı bitiren Kırmızı-Siyahlılar, Andrea Bertolacci ile de anlaştı. İtalyan orta alan oyuncusu son olarak Sampdoria'da forma giydi.
BURSA'NIN GERİ DÖNÜŞÜ: 3-3
TFF 1. Lig'de dün müthiş bir maç oynandı. İstanbulspor deplasmanında 70. dakikada 3-0 geriye düşen Bursaspor karşılaşmayı 3-3 bitirmeyi başardı. Dün oynanan diğer maçta ise Ümraniye sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
3. Lig Toplu Sonuçlar
3.LİG 1.GRUP: Nevşehir-Yeşilyurt: 0-1, Manisa-A.Kemer: 1-1, Kızılcabölük- Payas: 0-0, Hopa-Çankaya: 1-3, Buca-Edirne: 3-1, 1877 Alemdağ- Fatsa: 3-2, Derince-Diyarbekir: 0-0. 2.GRUP: Fethiye-HEASK: 4-0, Kahta-İskenderun: 2-2, Karaman-Çengelköy: 3-3, Tekirdağ-Nazilli:
0-1, Tepecik-Ağrı: 5-0, Yomra-Tokat: 1-0, Ceyhan-Kütahya: 0-0 , Yozgat-Darıca: 0-0. 3.GRUP: Osmaniye-Çarşamba: 0-0, Isparta-Çatalca:
2-0, İçel-B.Petrol: 3-0, Gölcük-Yalova: 1-0, Esenler-Cizre: 7-0, Altındağ-Soma: 1-4, Şile Yıldız-Karşıyaka: 0-2.
SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR
Süper Lig'de 13. hafta bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Antalyaspor- Kayserispor ve Konyaspor- Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İki mücadele de saat 19.00'da başlayacak.
BLANC EL-REYYAN'DA
Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El- Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi. Blanc PSG'den ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.
MALATYA EVDE YENİLMEDİ
Yeni Malatya ligdeki 6 iç saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 6 maçta 14 puan toplayan Malatya ekibi evde rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.