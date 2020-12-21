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    • Spor
    • 21.12.2020 Gazete
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    Denizlispor’dan lider Alanyaspor'a ağır darbe

    Süper Lig lideri Alanyaspor haftaya son sırada giren Denizlispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve son 4 maçta 3. yenilgisini aldı. Yeşil-Siyahlılar, lider Alanyaspor’u Rodallega’nın tek golüyle yıktı.

    Denizli’den lidere ağır darbe
    Süper Lig lideri Alanyaspor haftaya son sırada giren Denizlispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve son 4 maçta 3. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında hızlı gelişen Denizlispor atağında Marafona ve Juanfran'ın ortak hatasını affetmeyen Rodallega skoru 1-0 yaptı.

    Ev sahibi ekip 71. dakikada Murawski'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda müthiş bir baskı kuran Alanyaspor girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Denizlispor 3 puanın sahibi oldu.



    DERBİDE PUANLAR PAYLAŞILDI: 1-1
    Başkent derbisinde kazanan çıkmadı... Gençlerbirliği ile Ankaragücü'nün Eryaman'daki buluşmasında kazanan çıkmadı. Karşılıklı goller Berat ve Lobjanidze'den geldi. 90+6. dakikada Gökhan kırmızı kart gördü.
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