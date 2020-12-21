Denizlispor’dan lider Alanyaspor'a ağır darbe

Süper Lig lideri Alanyaspor haftaya son sırada giren Denizlispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve son 4 maçta 3. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında hızlı gelişen Denizlispor atağında Marafona ve Juanfran'ın ortak hatasını affetmeyen Rodallega skoru 1-0 yaptı.
Ev sahibi ekip 71. dakikada Murawski'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda müthiş bir baskı kuran Alanyaspor girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Denizlispor 3 puanın sahibi oldu.
DERBİDE PUANLAR PAYLAŞILDI: 1-1
Başkent derbisinde kazanan çıkmadı... Gençlerbirliği ile Ankaragücü'nün Eryaman'daki buluşmasında kazanan çıkmadı. Karşılıklı goller Berat ve Lobjanidze'den geldi. 90+6. dakikada Gökhan kırmızı kart gördü.
Ev sahibi ekip 71. dakikada Murawski'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda müthiş bir baskı kuran Alanyaspor girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Denizlispor 3 puanın sahibi oldu.
DERBİDE PUANLAR PAYLAŞILDI: 1-1
Başkent derbisinde kazanan çıkmadı... Gençlerbirliği ile Ankaragücü'nün Eryaman'daki buluşmasında kazanan çıkmadı. Karşılıklı goller Berat ve Lobjanidze'den geldi. 90+6. dakikada Gökhan kırmızı kart gördü.