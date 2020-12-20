Fener yine kayıplarda. Geçen hafta evinde Yeni Malatya'ya 3-0 yenilen Kanarya dün de Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybetti. 9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta üst direkten sekip Gustavo'dan dönen topu Vetrih tamamladı ve Gaziantep'i öne geçirdi. 1-0.