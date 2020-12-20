Fener yine kayıplarda. Geçen hafta evinde Yeni Malatya'ya 3-0 yenilen Kanarya dün de Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybetti. 9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta üst direkten sekip Gustavo'dan dönen topu Vetrih tamamladı ve Gaziantep'i öne geçirdi. 1-0.
NAZIM'DAN ÇOK GÜZEL SERVİS
24. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Nazım Sangare'nin ortasına kale önünde dokunan Pelkas topu Gaziantep ağlarına göndererek skoru eşitledi: 1-1.
MAXİM PENALTIDAN ATTI
38. dakikada Gaziantep penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Maxim kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1. 47'de Pelkas müsait pozisyonda çok kötü vurdu.
CİSSE'NİN KAFASI DİREKTE!
60'ta Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. 64'te Pelkas birkez daha topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı kalktı. 90+6'da Kenan'ın şık golü skoru belirledi: 3-1.