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    • Spor
    • 20.12.2020 Gazete
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    Kanarya önünde de yenildi! Son 6 haftada 4. kez kaybetti

    'in 13. haftasında  deplasmanda  FK'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelede Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller Vetrih, Maxim ve Kenan Özer'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Pelkas kaydetti.

    Bu Fener adamı deli eder

    Fener yine kayıplarda. Geçen hafta evinde Yeni Malatya'ya 3-0 yenilen Kanarya dün de Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybetti. 9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta üst direkten sekip Gustavo'dan dönen topu Vetrih tamamladı ve Gaziantep'i öne geçirdi. 1-0.

    NAZIM'DAN ÇOK GÜZEL SERVİS


    24. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Nazım Sangare'nin ortasına kale önünde dokunan Pelkas topu Gaziantep ağlarına göndererek skoru eşitledi: 1-1.

    MAXİM PENALTIDAN ATTI


    38. dakikada Gaziantep penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Maxim kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1. 47'de Pelkas müsait pozisyonda çok kötü vurdu.

    CİSSE'NİN KAFASI DİREKTE!


    60'ta Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. 64'te Pelkas birkez daha topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı kalktı. 90+6'da Kenan'ın şık golü skoru belirledi: 3-1.
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    Haberler Spor Kanarya Gaziantep önünde de yenildi! Son 6 haftada 4. kez kaybetti