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    • 19.12.2020 15:35
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    Son dakika: - maçında ilk 11'ler belli oldu

    Son dakika haberi... 'in 13. haftasında ve , 'nda kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, bu zorlu müsabakanın saat kaçta oynanacağını, hangi kanalda yayınlanacağını, ilk 11'lerini merak ediyor. İşte kritik maça dair son dakika detayları.

    Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu

    'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Rizespor maçı Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, , Boldrin, Skoda

    TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
    Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü 'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu