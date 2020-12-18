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    • Spor
    • 18.12.2020 Gazete
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    ’nun menajeri 'a i için umutlu konuştu

    ’nun menajeri William D’Avila, Radyospor’a açıklamalar yaptı. D’Avila, “Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. ve Onyekuru için her şey pozitif” şeklinde konuştu.

    Onyekuru Aslan gibi

    Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu transfer olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. Galatasaray ve Onyekuru için her şey pozitif" şeklinde konuştu.

    GALATASARAY ÖNEMLİ BİR OPSİYON


    Onyekuru için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den resmi bir teklif almadıklarını da söyleyen D'Avila, "Söylentiler var. Kulağıma geliyor. G.Saray Onyekuru için önemli bir opsiyon" dedi.

    UMARIM UZUN VADELİ OLUR


    William D'Avila şöyle devam etti: "Onyekuru'nun sözleşmesi umarım uzun vadeli olur. G.Saray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem."
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    Haberler Spor Onyekuru’nun menajeri Galatasaray'a transferi için umutlu konuştu