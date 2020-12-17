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    • 17.12.2020 18:14
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    Son dakika: İstanbul ’in Turgutluspor karşısındaki ilk 11’i belli oldu! | Ziraat

    Gelen son dakika haberine göre, Ziraat 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu , sahasında Turgutluspor’u konuk ediyor. Başakşehir Stadı’nda saat 18.45’te başlayacak olan maçı, hakem yönetecek. A Spor’un canlı olarak yayınladığı maçı haberimizden izleyebilirsiniz…

    Başakşehir’in ilk 11’i belli oldu!

    5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu , sahasında Turgutluspor'u konuk ediyor.

    Başakşehir Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak olan maçı, hakem yönetecek.

    A Spor'un canlı olarak yayınladığı maçı haberimizden izleyebilirsiniz…

    İLK 11'LER

    Başakşehir: , Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, ,

    Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim

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    Haberler Spor Son dakika: İstanbul Başakşehir’in Turgutluspor karşısındaki ilk 11’i belli oldu! | Ziraat Türkiye Kupası