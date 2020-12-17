Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sahasında Turgutluspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak olan maçı, hakem Turgut Doman yönetecek.
A Spor'un canlı olarak yayınladığı maçı haberimizden izleyebilirsiniz…
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba
Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim