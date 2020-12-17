ASpor CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor... Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir, sahasında Turgutluspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak olan maçı, hakem Turgut Doman yönetecek.
A Spor'un canlı olarak yayınladığı maçı haberimizden izleyebilirsiniz…
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba
Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim