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    • 17.12.2020 18:12
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    • 17.12.2020 18:59
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    Son dakika: - Turgutluspor izle | Ziraat

    Gelen son dakika haberine göre, Ziraat 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu , sahasında Turgutluspor’u konuk ediyor. Başakşehir Stadı’nda saat 18.45’te başlayan maçı, hakem yönetiyor. ’un canlı olarak yayınladığı maçı haberimizden izleyebilirsiniz…

    ASpor CANLI YAYIN

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat 'nda heyecan fırtınası sürüyor... Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu , sahasında Turgutluspor'u konuk ediyor.

    Başakşehir Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak olan maçı, hakem yönetecek.

    'un canlı olarak yayınladığı maçı haberimizden izleyebilirsiniz…

    İLK 11'LER

    Başakşehir: , Muhammed, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, ,

    Turgutluspor: Can, Sinan, Mehmet, Emre Keskin, Mert, Samed, Ferhat, Rıdvan, Muhammet Beşir, Emre Nasuh, Muhammet Haşim

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