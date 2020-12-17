TARAFTARDAN TEPKİ VAR!



Adana Demirspor'a yenilerek kupaya 5. turda veda eden Trabzonspor'da taraftarlar, oynanan futbolu eleştirdi. İlk yarıdaki oyunu sert şekilde eleştiren taraftarlar, 90+9'da kaçan penaltı ve uzatma devrelerini 10 kişi oynayan rakibe elenmelerine isyan etti.