Kupanın son şampiyonu Trabzonspor'dan erken veda. Bordo-Mavililer, kupada 5. Tur maçında normal süresi 2-2 biten maçta 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltılarla 6-5 yenilerek turnuvaya veda etti. Demirspor son 16'ya yükseldi. Konuk ekip 47'de Yunus'un golüyle 1-0 öne geçti.
VİTOR HUGO'DAN İKİ GOL BİRDEN
55'te Baker'ın kullandığı kornerde Hugo kafayla topu ağlara göndererek skoru dengeledi: 1-1. 79'da Demirspor Semih'in pasında Mehmet ile 2-1'i yakaladı. 90+2'de Hugo kafayla yine ağları sarstı:2-2.
BAKER TUR FIRSATINI GERİ TEPTİ
90+9'da Baker kaçırdığı penaltı ile Trabzon adına tur fırsatını geri tepti. Demirspor'un 10 kişi oynadığı uzatma devrelerinde eşitlik bozulmadı. Konuk ekip penaltılarla tur biletini kaptı.
DEMİR'DE BÜYÜK SEVİNÇ
Kupanın son şampiyonu Trabzonspor'u penaltılarla eleyerek adını son 16 turuna yazdıran 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da karşılaşmanın sonunda büyük bir mutluluk yaşandı. 5. turdaki en flaş sonuçlardan birine imza atan Mavi-Beyazlılar, dünkü maç sonrası sahanın ortasında toplanarak zafer pozu verdi.
TARAFTARDAN TEPKİ VAR!
Adana Demirspor'a yenilerek kupaya 5. turda veda eden Trabzonspor'da taraftarlar, oynanan futbolu eleştirdi. İlk yarıdaki oyunu sert şekilde eleştiren taraftarlar, 90+9'da kaçan penaltı ve uzatma devrelerini 10 kişi oynayan rakibe elenmelerine isyan etti.
ABDULLAH AVCI YIKILDI!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, penaltılarla kaçan tur sonrası büyük üzüntü yaşadı. Avcı özellikle ilk yarıda oynanan futboldan memnun kalmadı.