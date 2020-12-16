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    • 16.12.2020 17:45
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    - maçı izle | ZTK A SPOR CANLI YAYIN

    , 5. Tur maçında sahasında 'u konuk ediyor. Hakem Alper Çetin yönetiminde Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - Demirspor maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz. İşte Trabzonspor - Adana Demirspor Ziraat Türkiye maçına dair merak edilen tüm detaylar...

    ASpor CANLI YAYIN


    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı devam ediyor...

    Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen ve oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Trabzonspor, kupada Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.



    Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve Alper Çetin'in yönettiği Trabzonspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

    Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza.

    Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame
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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Adana Demirspor maçı izle | ZTK A SPOR CANLI YAYIN