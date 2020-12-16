Teklifi oyuncunun menajeri Christian Bysted Christensen de doğrulamış, "Trabzonspor Kasper Junker'i istiyor. Ciddiler. Ancak başka isteyen Türk takımları da var" açıklamasını yapmıştı. Gelen son bilgilere göre Bordo-Mavili kurmaylar Junker'in menajeriyle büyük oranda anlaşma sağladı.