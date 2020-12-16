Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı devam ediyor...
Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen ve oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Trabzonspor, kupada Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve Alper Çetin'in yönettiği Trabzonspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza.
Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame