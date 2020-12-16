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    • 16.12.2020 20:00
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    maçı canlı izle | ZTK Fenerbahçe - A SPOR CANLI YAYIN

    5. tur maçında sahasında 'u konuk ediyor. Emre Kargın yönetiminde 'nın oynananFenerbahçe - Karacabey Belediyespor müsabakasını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    , 5. tur maçında Kadıköy Şükrü Saracoğlu Komoleksi Ülker Stadyumu'nda 'u ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.

    Fenerbahçe: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

    Fenerbahçe, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Sarı lacivertliler bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

    Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe maçı canlı izle | ZTK Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor A SPOR CANLI YAYIN