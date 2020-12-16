Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 14.haftasında CSKA Moskova'ya konuk oldu. Anadolu Efes, özellikle savunma kısmında çok kötü bir performans sergilediği karşılaşmada CSKA Moskova'ya 100-65 mağlup olmaktan kurtulamadı. Lacivert beyazlılar bu sonuçla birlikte 7. mağlubiyetini alırken Rus temsilcisi ise 11. galibiyetini aldı.

İlik yarıyı 47-34 geride kapatan Anadolu Efes, 3. çeyrekteki kötü oyunuyla maçtan koptu. Final periyodunda fark daha da açıldı ve Efes maçı 100-65 kaybetti. CSKA'nın Sırp pivotu Milutinov maçı 12 sayı, 10 ribaunt ve 1 blokla tamamladı. Efes'te Micic 14 sayıyla oynadı. Diğer temsilcimiz F.Bahçe Beko ise evinde Milano'ya 79-71 yenildi.