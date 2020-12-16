HERKES GURUR DUYACAK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Böyle maçlarda erken koparmak lazım ama Darıca bize iyi kafa tuttu. Onları tebrik ediyorum" dedi. Fatih Terim, "İyi yoldayız. Taraftarlarımızın gurur duyacağı Galatasaray'ı izleteceğiz" ifadesini kullandı.