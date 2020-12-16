Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında dün gece oynanan maçta Galatasaray, 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı. 11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener'in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
ALİ YAVUZ GOLE YAKLAŞTI
14. dakikada sol taraftan Belhanda'ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan'dan seken topu alan Ali Yavuz Kol'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
PENALTIYI BELHANDA KULLANDI
44. dakikada Sekika'ya Mahmuthan Acar'ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Belhanda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.
2. YARIDA GOL SESİ GELMEDİ
2. yarıda Galatasaray Arda ve Belhanda ile gole yaklaştı. Darıca ise son bölümde Nebi'nin şutunda şans aradı. Galatasaray ilk yarıda bulduğu golle adını son 16'ya yazdırdı.
BELHANDA SAHALARA GOLLE DÖNDÜ
Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra forma yüzü göremeyen Belhanda dün gece kupa maçında sahaya golle döndü. Faslı orta saha oyuncusu, 44. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve aradığı morali buldu.
EMİN BAYRAM'IN BÜYÜK HEYECANI
Geçen sezon ligde 4, kupada ise 1 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten 17 yaşındaki stoper Emin Bayram, bu sezon ilk maçına Darıca Gençlerbirliği karşısında çıktı.
HERKES GURUR DUYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Böyle maçlarda erken koparmak lazım ama Darıca bize iyi kafa tuttu. Onları tebrik ediyorum" dedi. Fatih Terim, "İyi yoldayız. Taraftarlarımızın gurur duyacağı Galatasaray'ı izleteceğiz" ifadesini kullandı.
GALATASARAY'DA FRİKİK KAVGASI
Maçın 36. dakikasında Emre Akbaba frikik kullanmak üzereyken Belhanda topu eline aldı. Emre buna sinirlenince gerginlik yaşandı. İkiliyi arkadaşları yatıştırdı.