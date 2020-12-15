Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşmalarda futbolseverler, seyir zevki yüksek maçlar izliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Murat, Wallace, Bülent, Zuqui, Ahmed, Mustafa, Olcay, Fofana, Topalli
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Bahadır, Sezer, Mehmet, Serkan, Oğuz, Onur, İsmail, Caner, Can
YENİ MALATYASPOR HEKİMOĞLU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.