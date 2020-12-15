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    • Spor
    • 15.12.2020 17:12
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    • 15.12.2020 17:17
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    ZTK canlı yayın | - maçı A Spor

    'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. sahasında 'u ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşmalarda futbolseverler, seyir zevki yüksek maçlar izliyor.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında ile kozlarını paylaşıyor.

    Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

    YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON İLK 11'LER

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Murat, Wallace, Bülent, Zuqui, Ahmed, Mustafa, Olcay, Fofana, Topalli

    Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Bahadır, Sezer, Mehmet, Serkan, Oğuz, Onur, İsmail, Caner, Can

    YENİ MALATYASPOR HEKİMOĞLU MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon maçı saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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