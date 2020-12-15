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    • 15.12.2020 23:00
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    Kupası 5. tur maçında , sahasında 'ni ağırladı. Darıca Gençlerbirliği maç boyunca güçlü rakibine iyi direnirken, sarı kırmızılı takım 'nın 44. dakikada penaltıdan attığı golle tur atlayan taraf oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kupanın en başarılı ekibi olan Galatasaray, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı.

    Darıca Gençlerbirliği maç boyunca güçlü rakibine iyi direnirken, sarı kırmızılı takım Belhanda'nın 44. dakikada penaltıdan attığı golle tur atlayan taraf oldu.

    GOL | Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği

    GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

    GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz

    DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi



    KUPADA EN ÇOK MUTLU SONA ULAŞAN TAKIM GALATASARAY
    Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.

    Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı