Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kupanın en başarılı ekibi olan Galatasaray, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Darıca Gençlerbirliği maç boyunca güçlü rakibine iyi direnirken, sarı kırmızılı takım Belhanda'nın 44. dakikada penaltıdan attığı golle tur atlayan taraf oldu.
GOL | Galatasaray 1-0 Darıca Gençlerbirliği
GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi
KUPADA EN ÇOK MUTLU SONA ULAŞAN TAKIM GALATASARAY
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.