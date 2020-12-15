Beşiktaş'ta VAR'a olan tepki büyüyor.
Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı sonrası VAR'ın kaldırılmasını isteyip hakemlere tepki göstermesinin ardından dün de Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden Yalçın'ı destekleyen bir açıklama yaptı.
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Beşiktaş, açıklamasında "Sahada sadece rakiplerimizle değil, sıraladığımız etkenlerle de karşılaşacaksak, onlarla da en güçlü şekilde mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.
VAR SİSTEMİ NEYE GÖRE ÇALIŞIR
Açıklamada ayrıca, "Fenerbahçe maçındaki hakem kararları sıcaklığını korurken, üstüne Alanya'da yaşananlar 'VAR sisteminin neye göre çalıştığı belli değil' yargısını güçlendirdi" dendi.