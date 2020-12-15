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    • Spor
    • 15.12.2020 Gazete
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    ’ın VAR’a gösterdiği tepkiye kulüp de tam destek verdi! İsyan VAR

    'ta VAR’a olan tepki büyüyor. ’ın maçı sonrası VAR’ın kaldırılmasını isteyip hakemlere tepki göstermesinin ardından dün de Beşiktaş Kulübü resmi Yalçın’ı destekleyen bir açıklama yaptı.

    İsyan VAR!

    Beşiktaş'ta VAR'a olan tepki büyüyor.

    Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı sonrası VAR'ın kaldırılmasını isteyip hakemlere tepki göstermesinin ardından dün de Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden Yalçın'ı destekleyen bir açıklama yaptı.

    MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ


    Beşiktaş, açıklamasında "Sahada sadece rakiplerimizle değil, sıraladığımız etkenlerle de karşılaşacaksak, onlarla da en güçlü şekilde mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.

    VAR SİSTEMİ NEYE GÖRE ÇALIŞIR


    Açıklamada ayrıca, "Fenerbahçe maçındaki hakem kararları sıcaklığını korurken, üstüne Alanya'da yaşananlar 'VAR sisteminin neye göre çalıştığı belli değil' yargısını güçlendirdi" dendi.
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    Haberler Spor Sergen Yalçın’ın VAR’a gösterdiği tepkiye kulüp de tam destek verdi! İsyan VAR