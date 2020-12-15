MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ



Beşiktaş, açıklamasında "Sahada sadece rakiplerimizle değil, sıraladığımız etkenlerle de karşılaşacaksak, onlarla da en güçlü şekilde mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.