Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.12.2020 19:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 19:46
    ABONE OL

    - maçı canlı izle | A Spor ZTK canlı yayın

    , Kupası 5. tur maçında ’ni konuk ediyor. İki takımda da mutlak hedef bir üst tura çıkmak... Hakem 'nun yönetiminde Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN


    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor...

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.



    Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

    Karşılaşmayı A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.



    TEK MAÇ ELEME USULÜ
    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.



    GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

    GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz

    DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Henüz açıklanmadı.



    KUPADA EN ÇOK MUTLU SONA ULAŞAN TAKIM GALATASARAY
    Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.

    Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı izle | A Spor ZTK canlı yayın