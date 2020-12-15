Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
Karşılaşmayı A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
TEK MAÇ ELEME USULÜ
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.
GALATASARAY - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Şener, Emin, Luyindama, Omar, Etebo, Belhanda, Arda, Sekidika, Ömer, Ali Yavuz
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Henüz açıklanmadı.
KUPADA EN ÇOK MUTLU SONA ULAŞAN TAKIM GALATASARAY
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.